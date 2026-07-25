Dopo la fine di SmackDown del 24 luglio, un wrestler ha colpito Trick Williams, aspettando che le telecamere si spegnessero. L’attacco è avvenuto dalla folla, con l’aggressore che ha trascinato Williams oltre le transenne e lo ha colpito sul ring, continuando l’assalto davanti ai fan presenti. Nel frattempo, è stata lanciata una sfida per il prossimo evento di SummerSlam.

Baron Corbin ha aspettato che le telecamere si spegnessero prima di colpire Trick Williams. Al termine della puntata di SmackDown del 24 luglio, Corbin ha attaccato Trick partendo dalla folla, lo ha trascinato oltre le transenne e lo ha scaraventato sul ring, continuando poi a massacrarlo davanti ai fan presenti nell’arena. Williams provoca Baron Corbin: “Dimostra di non essere un codardo”. L’aggressione è arrivata dopo che Trick aveva fallito l’assalto al Fatal Four-Way Match della serata, vinto da Finn Bálor ai danni di Damian Priest, Royce Keys e dello stesso Williams. Successivamente, la WWE ha pubblicato un filmato che mostra Trick mentre scatta foto con i tifosi a bordo ring, quando Corbin lo sorprende alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Baron Corbin attacca Trick Williams dopo SmackDown, sfida lanciata per SummerSlam

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Baron Corbin attack Trick Williams after WWE SMACKDOWN WENT OFF AIR

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