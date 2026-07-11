Durante lo show di SmackDown del 10 luglio, Baron Corbin è tornato in WWE dopo due anni, interrompendo il match tra Trick Williams e Carmelo Hayes. Ha colpito entrambi e ha preso la cintura degli Stati Uniti, che aveva un titolo personalizzato. La prima apparizione di Trick Williams con il nuovo titolo si è conclusa con Corbin che si è impadronito della cintura, senza ulteriori sviluppi sul momento.

Baron Corbin è tornato in WWE dopo circa due anni di assenza durante SmackDown del 10 luglio, interrompendo il match tra Trick Williams e Carmelo Hayes, stendendo entrambi e chiudendo il segmento con la cintura degli Stati Uniti in mano. Il ritorno di Baron Corbin a SmackDown. Trick Williams e Carmelo Hayes, vecchi rivali dai tempi di NXT, si stavano affrontando in un match non titolato, con l’idea che una vittoria potesse valere a Hayes un’opportunità al WWE United States Championship. Hayes sembrava a un passo dal riuscirci: dopo un match lungo e combattuto era salito in cima alle corde per la sua finisher. Ed è lì che è comparso Corbin, sull’apron ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Baron Corbin torna dopo due anni, la prima del titolo personalizzato di Trick finisce male

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Baron Corbin Shuts Down His WWE Return Rumours

Notizie e thread social correlati

WWE: Baron Corbin verso il ritorno in WWE? Emergono nuovi dettagliRecenti notizie indicano che il ritorno di Baron Corbin in WWE potrebbe essere imminente, secondo quanto riferito da una fonte esperta del settore.

WWE: Baron Corbin verso il ritorno? La decisione della MLW alimenta le indiscrezioniLa MLW ha annunciato che Baron Corbin sarà presente nel prossimo evento, alimentando le voci sul suo possibile ritorno in WWE.

Argomenti più discussi: Svolta per Baron Corbin, ritorno in WWE molto vicino; WWE: Anche il ritorno di Baron Corbin è ad un passo *RUMOR*; Ritorno a SmackDown per Baron Corbin, il Lone Wolf attacca Carmelo Hayes e Trick Williams; WWE: Baron Corbin verso il ritorno? La decisione della MLW alimenta le indiscrezioni.

Cosa farà la wwe con Baron Corbin? reddit

Updated Potential WWE arrivals. • Sareee • Hiromu Takahashi • Baron Corbin • Enzo Amore • Big Cass x.com

WWE: Anche il ritorno di Baron Corbin è ad un passo *RUMOR*Si torna a parlare dell'imminente ritorno in WWE di Baron Corbin che, stando a quanto accaduto, sembra ad un passo ... spaziowrestling.it