Baron Corbin ha annunciato il suo ritorno in WWE durante l’ultima puntata di SmackDown. Dopo aver interrotto il silenzio, ha indicato Trick Williams come possibile primo obiettivo, senza escludere ulteriori azioni contro altri avversari. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, con Corbin che ha lasciato intendere di voler riprendere le attività sul ring. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue intenzioni future.

Baron Corbin ha finalmente rotto il silenzio dopo il suo clamoroso ritorno in WWE, lanciando un messaggio molto chiaro: Trick Williams potrebbe essere stato il suo primo bersaglio, ma di certo non sarà l’ultimo. La WWE ha pubblicato sui social un video con le prime dichiarazioni di Corbin dopo il suo ritorno a SmackDown, dove ha attaccato il campione degli Stati Uniti Trick Williams e Carmelo Hayes. L’ex “Lone Wolf” non ha cercato di giustificare le sue azioni, preferendo spiegare il motivo per cui è tornato: ricordare a tutti chi è davvero. Baron Corbin è tornato per dominare: “Trick Williams è solo l’inizio”. Corbin ha criticato gli... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Baron Corbin rompe il silenzio dopo il ritorno a SmackDown e punta Trick Williams

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAL REASON Baron Corbin RETURNED To Attack Trick Williams On SmackDown

Notizie e thread social correlati

WWE: Baron Corbin torna dopo due anni, la prima del titolo personalizzato di Trick finisce maleDurante lo show di SmackDown del 10 luglio, Baron Corbin è tornato in WWE dopo due anni, interrompendo il match tra Trick Williams e Carmelo Hayes.

WWE: Baron Corbin verso il ritorno in WWE? Emergono nuovi dettagliRecenti notizie indicano che il ritorno di Baron Corbin in WWE potrebbe essere imminente, secondo quanto riferito da una fonte esperta del settore.

Baron Corbin rompe il silenzio dopo il ritorno in WWE e sfida una star di SmackDownBaron Corbin ha scelto Trick Williams come suo primo obiettivo dopo il suo ritorno in WWE, dando il via a una accesa rivalità a SmackDown. worldwrestling.it

Baron Corbin punta a Trick Williams nel suo ritorno in WWECorbin ha interrotto il loro match non titolato a SmackDown, ha tirato Hayes dal paletto e ha attaccato anche Williams. Entrambi gli uomini sono stati messi ko dopo aver subito l´End of Days, mentre C ... worldwrestling.it