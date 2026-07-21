Al torneo WTA di Praga, il primo turno si è concluso con la vittoria di Krejcikova, che ha battuto Linda Fruhvirtova in due set 6-2, 6-4 in un’ora e diciannove minuti. Avanti anche Bartunkova, Tagger e Bejlek, che hanno superato i loro avversari rispettivamente in due set. Tutti i match si sono giocati sui campi all’aperto, con alcune partite che si sono prolungate più di un’ora.

Si sono completati i match del primo turno del WTA di Praga. Non sbaglia all’esordio Barbora Krejcikova, che ha vinto il derby ceco contro Linda Fruhvirtova in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco. La testa di serie numero due affronterà ora al prossimo turno un’altra connazionale, la wild card Lucie Havlickova. Tra le tenniste di casa superano il primo turno anche Nikola Bartunkova e Sara Bejlek, che hanno sconfitto entrambe in rimonta rispettivamente la cinese Yue Yuan (3-6 6-4 6-1) e la russa Anna Blinkova (6-7 6-3 6-1). Bartunkova affronterà ora la thailandese Lanlana Tararudee, che ha battuto per 6-3 5-7 6-2 la ceca Jana Kovackova; mentre Bejlek se la vedrà con l’uzbeka Maria Timofeeva (6-3 6-4 con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026, buona la prima per Krejcikova. Avanti anche Bartunkova, Tagger e Bejlek

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