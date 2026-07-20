Al WTA 250 di Praga, Bouzkova ha vinto la sua partita, mentre diverse giocatrici ceche sono arrivate avanti nel torneo. La giornata ha visto il passaggio dal campo in terra battuta a quello in cemento, segnando un momento di transizione per alcune atlete. La competizione si svolge nella capitale, con varie storie nazionali che si sono evidenziate nel corso delle sfide. La manifestazione prosegue con partite che coinvolgono diverse giocatrici locali e internazionali.

Si chiude una giornata a forti tinte ceche al WTA 250 di Praga, che rappresenta un altro di quegli episodi che ha visto il passaggio dalla terra al cemento, o meglio al duro. Di scena anche, anzi soprattutto, Marie Bouzkova, la numero 1 del seeding, in uno dei match migliori del primo turno: un 7-5 7-5 sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che quanto a sfortuna può senz’altro andare a lamentarsi con la dea bendata. Dalla sua parte avrà l’americana Carol Young Suh Lee, che battendo l’ucraina Veronika Podrez in un match tra qualificate porta alla luce il proprio status davvero particolare: è nata nelle Isole Marianne Settentrionali, un commonwealth in unione con gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026: Bouzkova avanti, varie storie ceche in evidenza nella capitale

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