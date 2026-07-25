WSOP Main Event | il profilo degli August Nine

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tavolo finale del Main Event WSOP 2026 non è ancora iniziato. Il torneo si è interrotto prima di arrivare all'ultimo atto, con le operazioni di ripresa posticipate rispetto agli anni precedenti. La fase finale si svolgerà tra pochi giorni, dopo un'interruzione che ha coinvolto i nove giocatori qualificati. La ripresa delle sessioni si attende con attenzione, mentre i partecipanti restano in attesa di conoscere il loro destino.

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Manca sempre meno allo start del tavolo finale del Main Event WSOP 2026. Il torneo si è stoppato prima che iniziasse l'ultimo atto. Riproposta da quest'anno la ripresa ritardata delle operazioni. Tracciamo il profilo degli August Nine del 2026, quanto hanno vinto in carriera e chi è il più navigato? Ecco tutte le risposte Siamo all'ultimo km di una corsa davvero lunga. Il 5 agosto verrà assegnato il braccialetto più importante ma gli attori si siederanno al tavolo il 3 agosto. Nove attori, nove storie. Scopriamo insieme il profilo degli August Nine del Main Event delle WSOP 2026 Stati Uniti, Canada, Francia, Finlandia e Cipro. Questa la geografia del tavolo finale delle WSOP 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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