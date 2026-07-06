Nel Main Event delle World Series of Poker sono ancora in gara Max Pescatori e Luca Pagano. L’evento principale, disputato a Las Vegas, ha visto un grande afflusso di partecipanti e si gioca con un buy-in di 10.000 dollari. La competizione si concentra sulla versione no limit hold'em e si concluderà con la proclamazione del campione del mondo.

L'evento principe dell'estate è quello che celebrerà il campione del Mondo. Il 10.000 no limit holdem a Las Vegas ha fatto incetta di giocatori. Tra le tante storie troviamo quella di un figlio d'arte, di un campione che ha perso floppando full e soprattutto dobbiamo conteggiare quanti italiani sono andati al day 2 E' il torneo più importante dell'anno. Per vincerlo serve tutto: abilità, fortuna, follia, attenzione, calma e almeno altre 50 caratteristiche. Tra coloro che sognano di vincere il Main Event delle WSOP ci sono anche una quarantina di italiani che hanno staccato il pass per il day2 Tra i tavoli delle World Series c’è un altro “grinder”: stiamo parlando di Paul Mizrachi, figlio del campione del mondo in carica Michael Mizrachi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - WSOP Main Event: avanzano anche Max Pescatori e Luca Pagano

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