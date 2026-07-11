Filippo Mancuso è stato eliminato dal Main Event delle World Series of Poker 2026, portando alla fine della partecipazione italiana nel torneo. Dopo aver ridotto il numero di italiani ancora in gioco, Mancuso è rimasto l'ultimo rappresentante del paese prima di uscire. La sua eliminazione ha segnato la conclusione della presenza nazionale nel torneo principale.

Con l'eliminazione di Filippo Mancuso, sparisce il Tricolore dalla classifica del Main Event delle World Series of Poker. Gli ultimi giorni avevano prima dimezzato il numero di italiani e poi lasciato il solo Mancuso in corsa. Eliminato nel day 5 anche il campione in carica. Sono 174 i players ancora in gioco La maratona pokeristica più attesa dell'anno vede ancora un po' di giocatori in gara. Tra loro però manca chi batte bandiera italiana. Out anche due figure iconiche del poker. Al Main Event WSOP, Filippo Mancuso, migliore dei nostri, esce in 348esima posizione Tra le tante figure di spicco ancora in gioco, c'era anche il mitico Chris Moneymaker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Out Mancuso: l'Italia saluta il Main Event WSOP 2026

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