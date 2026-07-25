Muri di Roma coperti da scritte e affissioni, nonostante i tentativi di ripristino del Comune. Le operazioni di pulizia e imbiancatura vengono subito vanificate, con i muri che tornano rapidamente a essere imbrattati. Writer e vandali agiscono frequentemente, e le autorità chiedono più controlli e un’educazione più efficace per contrastare il fenomeno.

Scritte e affissioni ricoprono i muri della città, gli sforzi del Comune cercano di ripristinare lo stato originario di palazzi e facciate vandalizzate, ma le operazioni messe in campo non hanno un effetto duraturo: ripuliti e imbiancati, i muri tornano in un batter d’occhio ricoperti da scritte di ogni tipo. Sale l’indignazione nei cittadini (numerose le segnalazioni e le lettere dei lettori alla nostra redazione) davanti a una situazione che sembra non avere via d’uscita – e i cui costi ricadono sulle loro spalle, se si tratta della pulizia di edifici privati. Le zone centrali risultano le più danneggiate da scritte e affissioni... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Writer e vandali, Massimo Ghini e Emanuele Trevi: «Roma imbrattata, servono educazione e più controlli»

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