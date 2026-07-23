Mr Tuvs il ragazzo che pulisce i muri di Roma | I writer sporcano e io intervengo ma senza controlli è tutto inutile

Da roma.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo che si occupa di pulire i muri di Roma ha dichiarato che senza controlli e interventi regolari il problema dei graffiti e degli imbrattamenti resta irrisolto. Ha spiegato che, oltre alla manutenzione, è necessaria la videosorveglianza per scoraggiare chi sporca le pareti con scritte e immagini senza autorizzazione. Attualmente, sostiene, le azioni di pulizia sono spesso inutili se non accompagnate da misure di prevenzione.

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«Per salvare i muri di Roma dal degrado serve una manutenzione regolare, videosorveglianza, iniziative concrete che riescano a scoraggiare l’esercito di vandali camuffati da street artist». Valerio Tuveri — ovvero «Mr. Tuvs, il ragazzo che pulisce Roma», il suo profilo Instagram conta oltre 80 mila follower e molti video andati virali — lo ripete come un mantra. Anzi, come una preghiera: «Ripulire i muri è il mio lavoro, lo faccio da otto anni nella ditta di famiglia, ma sono sempre pronto a farlo gratis se c’è uno scorcio storico o un bene pubblico da riportare al suo splendore. Dal Comune mi chiamano e io me ne occupo sempre volentieri, per me è un gesto d’amore verso Roma, però nessuno ha mai ascoltato i miei consigli e preso sul serio le mie proposte. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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