LIVE Italia-Grecia 6-7 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto

Notizia in breve

La partita tra Italia e Grecia si è conclusa con un punteggio di 6-7. È iniziato l’ultimo quarto, dopo la fine del terzo. Durante il terzo periodo, il portiere greco ha effettuato la quindicesima parata, risultando decisivo. La gara fa parte della qualificazione ai Mondiali di pallanuoto 2026, trasmessa in diretta. La partita ha visto numerosi interventi da parte dei portieri e un punteggio molto equilibrato tra le due nazionali.