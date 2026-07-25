LIVE Italia-Grecia 6-7 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Grecia si è conclusa con un punteggio di 6-7. È iniziato l’ultimo quarto, dopo la fine del terzo. Durante il terzo periodo, il portiere greco ha effettuato la quindicesima parata, risultando decisivo. La gara fa parte della qualificazione ai Mondiali di pallanuoto 2026, trasmessa in diretta. La partita ha visto numerosi interventi da parte dei portieri e un punteggio molto equilibrato tra le due nazionali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTO PERIODO FINE TERZO PERIODO 0.10 Quindicesima parata di Tzortzatos, davvero insuperabile quest’oggi. 0.30 Il tiro di Condemi viene neutralizzato dall’estremo difensore ellenico. 0.50 Va fuori Kakaris. Uomo in più per gli azzurri! 1.00 Espulso Iocchi Gratta, ma ci salva ancora un monumentale Nicosia. 1.20 GOOOL ITALIAAA! Blackout per i Greci, che pasticciano e subiscono la ripartenza 3 contro uno finalizzata da Condemi. 1.50 RETEEE ITALIAAA! Stavolta Cannella non sbaglia sfruttando una veloce ripartenza2.20 Forza la conclusione anche Cannella, ma Tzortzatos appare insuperabile. 2.57 Ancora presente Nicosia, che sventa per ora la minaccia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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