World Cup il Settebello punta il bersaglio grosso | con la Grecia c’è in palio la finale

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Settebello affronta la Grecia in una partita che vale la finale della Coppa del Mondo. La sfida vede da un lato le squadre più rappresentative della tradizione mediterranea, dall’altro i grandi maestri magiari contro una formazione padrona di casa considerata sorpresa. La partita si gioca per determinare chi accederà alla fase conclusiva del torneo.

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Le migliori espressioni della tradizione mediterranea da un lato, i grandi maestri magiari contro la sorprendente formazione padrona di casa dall’altro. Nella seconda semifinale della Final Eight di World Cup l’Italia affronta la Grecia a Sydney con orario di inizio alle 12:15. Chi si aggiudicherà l’intera posta in palio staccherà il pass per la finale di domani contro la formazione che avrà la meglio nella sfida Australia-Ungheria. Gli azzurri, pur consapevoli dell’importanza della partita nel contesto del percorso di crescita intrapreso, non possono non puntare al bersaglio grosso, anche perché la vittoria di un titolo regalerebbe una fondamentale iniezione di fiducia al gruppo in termini di consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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