L’Italia affronta la Grecia nella seconda semifinale della Final Eight di World Cup, in programma a Sydney. La partita si giocherà domani alle 12:15 e deciderà quale squadra accederà alla finale. La sfida tra le due nazionali è uno dei classici più consolidati nel panorama internazionale. La competizione si svolge fino a domenica e il match di domani rappresenta un passaggio chiave per le aspirazioni azzurre.

Sarà uno dei classici della tradizione internazionale a decidere la seconda finalista. Nella seconda semifinale della Final Eight di World Cup, manifestazione che si svolge a Sydney fino a domenica, l’Italia affronta la Grecia, fischio di inizio previsto domani alle 12:15. Nei quarti di finale gli azzurri hanno regolato 18-12 la Georgia al termine di una prestazione dai due volti: in attacco la squadra ha sfoggiato una manovra di eccellente qualità e ha trovato la via del gol con notevole continuità, mentre in difesa ha concesso più di un gol ampiamente evitabile e ha denotato quella pericolosa attitudine ai cali di tensione che può essere pagata a caro prezzo contro le rivali più attrezzate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - World Cup, l’Italia punta la finale: gli azzurri devono superare l’ostacolo Grecia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

il gol di visto dalla curva #

Notizie e thread social correlati

Grecia-Italia, il pronostico: rischio ranking, gli azzurri di Baldini devono vincereNell'amichevole tra Grecia e Italia, il risultato potrebbe influenzare il ranking mondiale della Fifa.

Triathlon, storica Italia a Edmonton: gli azzurri vincono la World Cup Mixed RelayGli atleti italiani hanno vinto la gara di staffetta mista alla World Cup di triathlon a Edmonton, ottenendo il primo successo in questa competizione.

Temi più discussi: Kings World Cup Clubs 2026, tutto ciò che c'è da sapere: squadre, format, calendario e dove vederla su DAZN; Mondiali di calcio, l'albo d'oro: tutti i vincitori, la lista dei Campioni del mondo; Il Mondiale della Kings League sbarca alle porte di Milano con Neymar, Yamal e i campioni del web; L’Italia supera in scioltezza la Georgia: Settebello in semifinale di World Cup.

World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale x.com

Do Italians support Argentina or Spain in the finale ? reddit

Settebello, stop indolore nella World Cup: vince la Spagna 16-12Uno stop indolore, dopo quattro vittorie. Ad Alessandropoli, in Grecia, il Settebello cede alla Spagna nella seconda fase della World Cup che definisce la griglia per la Final Eight di Sydney, ma non ... gazzetta.it

Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in BrasileL’Italia è pronta a scendere in campo alla Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazionali della Kings League in programma dal 3 al 17 gennaio in Brasile. Nel video, alcuni dei giocatori ... sportmediaset.mediaset.it