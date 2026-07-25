LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello si gioca l’accesso in finale

Notizia in breve

L’Italia affronta la Grecia nella semifinale della World Cup di pallanuoto 2026. La partita è in corso e determina l'accesso alla finale del torneo. La diretta aggiorna costantemente sull’andamento del match, con le squadre che si sfidano per raggiungere la fase decisiva. La gara si svolge in un clima di grande tensione e competizione, con entrambe le nazionali che cercano il risultato positivo. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.