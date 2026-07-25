LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello si gioca l’accesso in finale
L’Italia affronta la Grecia nella semifinale della World Cup di pallanuoto 2026. La partita è in corso e determina l'accesso alla finale del torneo. La diretta aggiorna costantemente sull’andamento del match, con le squadre che si sfidano per raggiungere la fase decisiva. La gara si svolge in un clima di grande tensione e competizione, con entrambe le nazionali che cercano il risultato positivo. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di World Cup 2026 tra Italia e Grecia. Il Settebello va a caccia della finalissima nello splendido impianto di Sydney (Australia), con la vincente del match che troverà nell’ultimo atto del torneo una tra l’Ungheria ed i padroni di casa australiani. Appuntamento alle 12.15 con il primo sprint che assegnerà il possesso d’apertura dell’incontro. Azzurri che arrivano dal netto successo ottenuto nei confronti della Georgia. Attacco ispirato quello di Sandro Campagna, che chiederà ai suoi maggiore attenzione per quel che riguarda il comparto difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Buongiorno Italia! A Sydney il #Settebello supera la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final maschile di World Cup e sabato 25 luglio alle ore 12:15 italiane affronta la vincente di Grecia e Montenegro in semifinale (diretta su Rai Play e differita alle facebook
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