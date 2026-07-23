Pallanuoto World Cup | Settebello in semifinale battuta la Georgia

Il Settebello ha vinto i quarti di finale della Super Final di World Cup a Sydney, battendo la Georgia 18-12. La squadra italiana si è qualificata per le semifinali, che si disputeranno sabato 25 luglio alle 12.15 ora italiana. La sfida sarà contro la vincente tra Grecia e Montenegro, con la partita trasmessa in diretta su Rai Play e in differita alle 15 su Rai Sport.

A Sydney il Settebello supera la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final maschile di World Cup e sabato 25 luglio alle ore 12.15 italiane affronta la vincente di Grecia e Montenegro in semifinale (diretta su Rai Play e differita alle 15 su Rai Sport). La finale è prevista domenica 26 luglio alle 10. Gli azzurri partono veloci: Gianazza dal centro, doppio Ferrero e Condemi per il 4-0 dopo i primi cinque minuti di gioco; poi tre gol della Georgia che rientra a -1 (avvio di secondo tempo) e partita che prosegue a strappi con l'Italia che non ha difficoltà nel mantenere il doppio vantaggio. Si arriva a metà gara sul 7-5 (Italia 47 e Georgia 27 in superiorità numeriche). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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