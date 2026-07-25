Weekend di piogge poi torna il grande caldo con temperature sopra i 40 gradi Quanto durerà la quarta ondata di calore

Durerà solo fino a domani, domenica 26 luglio, la tregua dal caldo. Dalla prossima settimana, torna l’ anticiclone africano con temperature ben al di sopra della media stagionale che sembrano far presagire l’arrivo della quarta ondata di calore dell’estate 2026. A fare il punto della situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Per oggi, sabato 25 luglio, si prevede tempo generalmente buono, con temperature più alte solo in Sardegna e Sicilia. Dal pomeriggio, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, sono attese piogge su Valle d’Aosta e Piemonte, in serata anche su Lombardia, Liguria e Alta Toscana. Domenica di pioggia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma: Torna il grande caldo, per il fine settimana temperature estive

Notizie e thread social correlati

In arrivo la terza grande ondata di calore: attesi 40 gradi e notti «super tropicali». Le regioni più colpite e quanto dureràÈ prevista una terza ondata di caldo intenso che interesserà l’Italia, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi e notti considerate “super...

Meteo, weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore: “Oltre 40 gradi al Centro-Sud”Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio, le temperature diminuiranno leggermente, con un calo più evidente al Nord.

Temi più discussi: Un weekend di piogge al Nord e caldo a Sud. Poi l'arrivo della quarta ondata sahariana; Meteo, verso la quarta ondata di caldo africano: ribaltone a 40 gradi dopo il fresco nel weekend; Caldo, afa e poi temporali: le previsioni meteo per il weekend; Maltempo anche nel weekend, dopo poche ore a 40 gradi.

Meteo ribaltato nel weekend: nubifragi e grandine, ecco dove colpirà l’Italia domenica GUARDA QUI: ift.tt/kF0eEZT x.com

IL METEO Un weekend di piogge al Nord e caldo a Sud. Poi l'arrivo della quarta ondata saharianaLe previsioni di Lorenzo Tedici de iLMeteo.it: Sabato di transizione. Domenica previsti pioggia, vento e grandine tra Liguria, Toscana e Lazio ... msn.com

Meteo weekend, nuovo peggioramento nella giornata di domenica? Le previsioniClima instabile sulle regioni del Sud Italia con il rischio di piogge e temporali diffusi. Tregua dal caldo intenso, ma quanto durerà? meteo.it

Giovanni torna ai Palloncini dopo l'evento taxi? reddit