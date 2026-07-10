Meteo weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore | Oltre 40 gradi al Centro-Sud

Notizia in breve

Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio, le temperature diminuiranno leggermente, con un calo più evidente al Nord. Sono previsti temporali anche intensi nelle regioni settentrionali. Sul resto del paese, le temperature rimarranno elevate, con una nuova ondata di caldo che porterà oltre 40 gradi al Centro-Sud. La situazione meteorologica si manterrà stabile, con condizioni di instabilità nelle zone settentrionali e temperature alte nelle regioni meridionali.