Meteo weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore | Oltre 40 gradi al Centro-Sud
Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio, le temperature diminuiranno leggermente, con un calo più evidente al Nord. Sono previsti temporali anche intensi nelle regioni settentrionali. Sul resto del paese, le temperature rimarranno elevate, con una nuova ondata di caldo che porterà oltre 40 gradi al Centro-Sud. La situazione meteorologica si manterrà stabile, con condizioni di instabilità nelle zone settentrionali e temperature alte nelle regioni meridionali.
Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio le temperature caleranno leggermente, soprattutto al Nord. Attesi temporali anche intensi sulle regioni settentrionali. Ma sarà una tregua breve: da lunedì ondata di caldo, con punte oltre i 40 gradi al Centro-Sud. Le previsioni meteo del climatologo del Cnr Giulio Betti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Caldo, terza ondata africana in arrivo, temperature fino a 40 gradi - Unomattina 09/07/2026
Notizie e thread social correlati
Meteo, torna il caldo africano: nuova ondata di calore sull’Italia con punte fino a 40 gradiUna nuova ondata di calore africano sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi.
Ondata di calore sull'Europa col "blocco Omega", allarme dell'Oms per le temperature oltre i 40 gradiUn’ondata di calore sta interessando l’Europa, con temperature che superano i 40 gradi.
Temi più discussi: Meteo, weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore: Oltre 40 gradi al Centro-Sud; Meteo weekend: torna l’anticiclone, temperature in aumento ma attenzione ai temporali. Le previsioni; Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Meteo weekend: in arrivo forti temporali al Nord, ma domenica torna il caldo intenso.
#Meteo. #Temporali in spostamento verso il Centro-Sud, poi nel weekend torna il sole con l’#anticiclone africano e temperature fino a 34 gradi facebook
Allerta Meteo, la prossima settimana arriva il grande caldo africano, Centro-Sud verso temperature clamorose superiori ai +45°C - X x.com
Meteo, weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore: Oltre 40 gradi al Centro-SudDopo i picchi registrati nei giorni scorsi in Italia, atteso nel weekend un lieve calo delle temperature, in particolare nelle regioni settentrionali. Ma si tratterà di un sollievo temporaneo: dalla p ... fanpage.it
Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioniIl primo fine settimana di settembre 2025 è nel segno dell'anticiclone con caldo e sole lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo. meteo.it