In arrivo la terza grande ondata di calore | attesi 40 gradi e notti super tropicali Le regioni più colpite e quanto durerà

Da open.online 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È prevista una terza ondata di caldo intenso che interesserà l’Italia, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi e notti considerate “super tropicali”. Le aree più colpite saranno le regioni del centro e del sud, dove si attendono i picchi più elevati di temperatura. La durata dell’ondata non è ancora stata definita con precisione, ma le previsioni indicano che si protrarrà per diversi giorni. La fase calda seguirà le anomalie termiche registrate tra fine maggio e metà giugno.

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Non c’è tregua in questa prima parte d’estate. Dopo le forti anomalie termiche registrate nell’ultima decade di maggio e durante tutta la seconda metà di giugno, l’Italia si appresta a vivere la terza ondata di calore del 2026. A confermarlo sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo imminente di una gigantesca massa d’aria sub-tropicale proveniente direttamente dal Nord Africa. Secondo l’esperto, dobbiamo prepararci a «una graduale e lenta espansione da mercoledì 8 luglio in poi, con valori di nuovo sopra della soglia psicologica della febbre umana, dai 37°C fino ai 40°C e oltre». 🔗 Leggi su Open.online

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