Week end 25-26 luglio a Firenze e in Toscana | Cavea del Maggio con Massini festa di Sant’Anna spettacoli eventi
Il 25 luglio alle 21 si terrà l'ultimo spettacolo della stagione estiva del maggio musicale fiorentino nella Cavea del Teatro del Maggio. La programmazione include anche eventi e festeggiamenti, come la festa di Sant’Anna, che si svolgono nel fine settimana del 25 e 26 luglio in varie location della Toscana.
FIRENZE – Ultimi spettacoli a Firenze per la stagione estiva del maggio musicale Fiorentino. Sabato 25 alle 21, nella Cavea del Teatro del Maggio (cioè nell’arena all’aperto sul tetto, in Piazza Vittorio Gui) Stefano Massini e il suo LIBERAMENTE Scuola Popolare di Scrittura SOTTO LE STELLE, cui parteciperanno alcuni artisti dell’Accademia del Maggio. Il filo conduttore è “la felicità”. Sul tema Massini, attraverso domande e riflessioni, incoraggerà il pubblico a dialogare e a diventare parte attiva dell’evento, condividendo pensieri, passioni e nuovi immaginari. Durante si possono sottoscrivere abbonamenti scontati fino al 50% alla stagione 2026-2027 del Teatro della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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