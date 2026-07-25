Il 25 luglio alle 21 si terrà l'ultimo spettacolo della stagione estiva del maggio musicale fiorentino nella Cavea del Teatro del Maggio. La programmazione include anche eventi e festeggiamenti, come la festa di Sant’Anna, che si svolgono nel fine settimana del 25 e 26 luglio in varie location della Toscana.

FIRENZE – Ultimi spettacoli a Firenze per la stagione estiva del maggio musicale Fiorentino. Sabato 25 alle 21, nella Cavea del Teatro del Maggio (cioè nell’arena all’aperto sul tetto, in Piazza Vittorio Gui) Stefano Massini e il suo LIBERAMENTE Scuola Popolare di Scrittura SOTTO LE STELLE, cui parteciperanno alcuni artisti dell’Accademia del Maggio. Il filo conduttore è “la felicità”. Sul tema Massini, attraverso domande e riflessioni, incoraggerà il pubblico a dialogare e a diventare parte attiva dell’evento, condividendo pensieri, passioni e nuovi immaginari. Durante si possono sottoscrivere abbonamenti scontati fino al 50% alla stagione 2026-2027 del Teatro della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Week end 25-26 luglio a Firenze e in Toscana: Cavea del Maggio con Massini, festa di Sant’Anna, spettacoli, eventi

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