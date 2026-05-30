Dal 30 maggio al 2 giugno, a Firenze e in Toscana, si svolgono diversi eventi. I musei sono aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica. Sono in programma concerti al Teatro del Maggio e la Festa Medievale di Malmantile. Inoltre, si tiene il motomondiale a Scarperia. Durante il weekend lungo, sono previsti spettacoli e iniziative culturali e sportive in varie località della regione.

FIRENZE – Non mancano spettacoli ed eventi nel week end a Firenze e in Toscana. Lunedì 1° giugno apertura straordinaria a pagamento per Galleria dell’Accademia di Firenze, Museo Nazionale del Bargello e Museo delle Cappelle Medicee. Martedì 2 e domenica 7 giugno apertura a ingresso gratuito di tutti i musei dell’istituto GAMB (Accademia, Cappelle Medicee e Bargello). Per info e prenotazioni: +39 055 294883 oppure online sui siti dei Musei del Bargello (Musei del Bargello) e della Galleria dell’Accademia di Firenze (Galleria dell’Accademia di Firenze). Gratis il 2 giugno anche le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end lungo, 30 maggio-2 giugno a Firenze e in Toscana: musei gratis per la Festa della Repubblica, spettacoli, eventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dal weekend del 30 maggio nuovo stop ai treni tra Rho e Gallarate, il primo dell'estate

Notizie e thread social correlati

Week end lungo 1-3 maggio a Firenze e in Toscana: musei gratis domenica, spettacoli, eventiDal 1° al 3 maggio, Firenze e la Toscana offrono un lungo fine settimana ricco di iniziative.

Week end 11-12 aprile a Firenze e in Toscana: musei civici gratis, spettacoli, eventiDurante il fine settimana dell’11 e 12 aprile, Firenze e la Toscana offrono una serie di eventi e iniziative.

Temi più discussi: Week end lungo Latina e provincia: cosa fare da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno; Cosa fare a Firenze nel weekend: gli eventi del ponte (30 maggio-2 giugno); Weekend e ponte del 2 giugno a Genova e dintorni: Festa della Repubblica, Street Food Fest, Manin Marassi e altro; Festa della Repubblica: le strade chiuse e i bus deviati per le prove generali.

Happy Birthday Samsara Riccione Dal 30 maggio al 2 giugno Festeggiamo 9 estati qui con un weekend lungo quattro giorni. Prenotazione tavolo o hotel al 339-4339511 Lino angelipierre.it #samsara #riccione #2giugno #festadellarepubblica #happybirthday x.com

Star Wars: The Mandalorian e Grogu della Disney hanno incassato circa 33,0 milioni di dollari a livello nazionale venerdì (da 4.300 sedi), inclusi i pre-show. reddit

Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni e della cerimonia lungo il PoSarà il fiume Po a fare da scenografia alla celebrazione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, con un programma ... cremonaoggi.it

Corsanico in festa. Lungo week end per la DolorosaSabato 2 maggio, domenica 3 e lunedì 4, Corsanico è in festa, perché nella frazione camaiorese si celebra con solennità la tradizionale ricorrenza della Dolorosa. La devozione verso la Madonna ... lanazione.it