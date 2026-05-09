Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Firenze e tutta la Toscana ospitano numerose iniziative. Domenica 10 si celebra la Festa della mamma, con eventi promossi dalla Fondazione AIRC che coinvolgono diverse località. Durante i giorni, si svolgono anche spettacoli e manifestazioni dedicate a diverse tematiche culturali e sociali, attirando pubblico da tutta la regione. La città si anima con iniziative che spaziano tra arte, musica e solidarietà.

FIRENZE – Ricco di eventi il week end a Firenze e in Toscana. Domenica 10, per la Festa della mamma, Fondazione AIRC colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia con le Azalee della Ricerca, che volontarie e volontari distribuiranno con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Nelle piazze di Firenze, Prato e Pistoia si troveranno sabato e domenica anche le Begonie dell’Associazione Tumori Toscana; le donazioni finanziano le cure domiciliari gratuite ai malati di tumore; info ATT Firenze: 055. 24.66.666 ATT Prato: 0574. 57.08.35. Sempre per la Festa della mamma, domenica 10 alle 18.30, il Cinema Teatro La Compagnia (via Cavour 50r) ospita Mamma Mia, nuovo vodcast ideato e condotto da Chiara Francini, un racconto intimo, ironico e profondamente contemporaneo sul rapporto tra madri e figli.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 9-10 maggio a Firenze e in Toscana: Festa della mamma, spettacoli, eventi

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