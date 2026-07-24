La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo arriverà su Disney+ il 20 novembre, annunciato al Comic-Con. La serie, tratta dai libri sui semidei, si prepara a narrare eventi più oscuri e drammatici. La conferma della data è stata comunicata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi. La produzione ha già riscosso grande interesse tra i fan, che attendono il debutto delle nuove puntate.

Il viaggio di Percy Jackson si prepara a toccare uno dei suoi punti di svolta più oscuri e drammatici. Direttamente dal prestigioso palco della Hall H del San Diego Comic-Con, Disney+ ha annunciato che la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo farà il suo debutto in streaming il 20 novembre. Il panel, che ha visto protagonisti Walker Scobell, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell e le new entry Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico Di Angelo) e Olive Abercrombie (Bianca Di Angelo), ha regalato ai fan l’anteprima assoluta dei primi minuti del nuovo capitolo. Un esordio col boato che proietta la serie verso la trasposizione di uno dei romanzi più amati della saga letteraria firmata da Rick Riordan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I semidei conquistano il Comic-Con: la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha una data d’uscita su Disney+

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