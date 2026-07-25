Vw Golf GTI Edition 50 la prova de Il Fattoit – Mezzo secolo vissuto al massimo – FOTO

Nel 1976, Volkswagen ha prodotto circa 450 esemplari della Golf GTI Edition 50, celebrando i 50 anni del modello. La vettura, limitata in numero, rappresenta un esempio di valutazione accurata e di successo commerciale. La produzione è stata limitata, con un numero esiguo di unità realizzate. La prova della Golf GTI Edition 50 è stata pubblicata dal sito Il Fatto.it, che ha analizzato le caratteristiche e la storia del modello.

Uno degli errori di valutazione meglio riusciti della storia dell’auto. Nel 1976 la Golf GTI era stata immaginata da Volkswagen in una serie decisamente limitata della quale ne vennero poi prodotti quasi 450.000 esemplari. Che nel frattempo sono lievitati a 2,5 milioni, tra l’altro malgrado la successiva introduzione delle Golf ad alte prestazioni griffate R. L’ erede di quella prima e gloriosa Gran Turismo è sul mercato nella sua rinnovata versione Edition 50 da 325 cavalli e 420 Newtonmetri a partire da 54.700 euro, a listino anche con il Performance Pack che ne costa altri 4.320 euro e che ne abbassa ulteriormente l’ assetto: 2 centimetri in meno anziché 1,5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Volkswagen Golf GTI Edition 50 | Cè ancora SPERANZA [TEST DRIVE]

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