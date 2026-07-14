Audi Q4 E-tron la prova de Il Fattoit – Maturità a elettroni – FOTO

Un test su strada ha messo in evidenza le caratteristiche della Audi Q4 E-tron, un veicolo elettrico. La prova, realizzata da una testata online, ha incluso fotografie che mostrano il modello in diverse angolazioni. La vettura presenta un design compatto e moderno, con dettagli che evidenziano la sua natura elettrica. Non sono stati forniti dettagli tecnici o dati sulla performance nel resoconto pubblicato.

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© Ilfattoquotidiano.it - Audi Q4 E-tron, la prova de Il Fatto.it – Maturità a elettroni – FOTO

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