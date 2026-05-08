Record al Nürburgring | la Golf Gti Edition 50 è l' anteriore più veloce di sempre

Una Volkswagen Golf Gti Edition 50 ha stabilito un nuovo record al Nürburgring, diventando la vettura a trazione anteriore più veloce di sempre sulla pista. La vettura ha migliorato il suo tempo precedente, confermando le sue prestazioni di alto livello sul tracciato tedesco. Questo risultato si aggiunge ai risultati ufficiali e alle misurazioni effettuate durante l’evento.

La Volkswagen Golf Gti Edition 50 ci ha riprovato. E ci è riuscita. A distanza di un anno è tornata ad aggredire i cordoli del cosiddetto “inferno verde”, quel nastro d’asfalto che si snoda rapido e sinuoso tra i boschi per 21 km, anzi, a voler essere precisi, per 20 chilometri e 832 metri. In questo caso, del resto, la precisione è un obbligo: le sfide dei record si giocano sui dettagli, sulle sfumature, sul contesto, sui centimetri e sui decimi di secondo. E in questo caso è stato probabilmente il contesto, le condizioni meteo ideali, a fare la differenza tra un record “interno” come quello dello scorso anno e uno più ampio come quello di quest’anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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2026 Volkswagen Golf GTI Edition 50 Review: The Ultimate Anniversary GTI

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