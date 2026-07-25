Matteo Accorsi ha firmato con la Vuelle Pesaro. Ha dichiarato di essere molto felice di trasferirsi in una città appassionata di basket e di aver apprezzato immediatamente il progetto presentatogli dalla dirigenza. Ha aggiunto di essere determinato a impegnarsi al massimo per la squadra.

"Sono estremamente contento di arrivare in una città che respira pallacanestro quale è Pesaro. Mi è piaciuto fin da subito il progetto illustratomi dalla dirigenza e sono pronto a dare tutto per questa maglia". Sono le prime parole di Matteo Accorsi, finalmente biancorosso dopo una lunga attesa dovuta al prolungamento del suo contratto con la Virtus Bologna. Il giovane talento bolognese, classe 2007, arriva infatti a Pesaro con la formula del prestito annuale dalle V nere. Nativo di Casalecchio di Reno, guardia di 1.91, è un prodotto del settore giovanile Virtus dove ha vissuto tutte le tappe più importanti della sua giovanissima carriera:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Matteo Accorsi è in biancorosso: "Il progetto mi è piaciuto fin da subito"

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Temi più discussi: Mercato Basket, Matteo Accorsi prolunga con la Virtus e va in prestito alla VL Pesaro; La Virtus Bologna rinnova Matteo Accorsi fino al 2028 e va in prestito alla VL Pesaro per la prossima stagione; Matteo Accorsi è un nuovo giocatore della VL Pesaro; Pallacanestro, la Victoria Libertas accoglie Matteo Accorsi: il classe 2007 della Virtus Bologna.

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