Vuelle | Accorsi in arrivo Baldi Rossi quasi

La Vuelle ha in canna un doppio annuncio, uno dei quali potrebbe arrivare già oggi, quello di Matteo Accorsi, il 19enne della Virtus che sta disputando gli Europei in Slovenia al fianco di Trucchetti. Il prolungamento del suo contratto con le V nere è cosa fatta e dunque la società biancorossa è pronta per ufficializzare il suo passaggio a Pesaro. Accorsi sarà il giocatore più giovane del roster (è nato nel 2007) e completerà il pacchetto degli esterni – formato da De Nicolao, Tambone, Trucchetti e Jurkatamm – al quale manca solo una pedina, il titolare dello spot di ala piccola, che sarà poi il secondo straniero. L’altro annuncio forse... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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