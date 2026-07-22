A meno di una settimana dall'inizio della preparazione, il Sansepolcro ha annunciato l'ingaggio di un giovane centrocampista. Il giocatore ha dichiarato di aver scelto la società perché fin dall'inizio gli è stata trasmessa fiducia. Il nuovo arrivo, un mancino, si è unito al gruppo in vista del campionato umbro di Eccellenza.

SANSEPOLCRO A poco meno di una settimana dall’inizio della preparazione al campionato umbro di Eccellenza, arriva un altro volto nuovo nell’organico del Sansepolcro. Filippo Giandomenico, classe 2006, è il giovane centrocampista che entra a far parte della rosa bianconera per la stagione prossima al via. Giandomenico è un mancino dotato di buona tecnica e di visione di gioco, con caratteristiche che gli permettono di interpretare il ruolo sia in fase di costruzione che di equilibrio e copertura. Un giocatore che ama avere il pallone tra i piedi, dettare i tempi della manovra e mettersi al servizio della squadra. Giandomenico ha iniziato il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il giovane centrocampista con il gruppo: "Ho scelto questa società perché mi ha trasmesso fin da subito fiducia». Il Sansepolcro punta sul mancino Giandomenico

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