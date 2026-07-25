Vpn multe inesistenti e niente controlli | perché la legge francese che vieta i social ai minori di 15 anni rischia di non funzionare

La legge francese vieta ai minori di 15 anni di usare i social network, ma potrebbe non essere applicabile. Non ci sono controlli o sanzioni effettive, e le multe previste sembrano inesistenti. La normativa, approvata di recente, non prevede strumenti concreti per verificare l’età degli utenti né sanzioni precise per chi viola il divieto. Di conseguenza, la sua efficacia potrebbe essere limitata, lasciando ampi margini di inosservanza.

La Francia ha stabilito che i minori di 15 anni non potranno più usare i social network, ma la legge approvata nei giorni scorsi rischia di rivelarsi inapplicabile. L’ostacolo contro cui rischia di sbattere la nuova normativa approvata a Parigi è lo stesso con cui hanno a che fare tutti i Paesi che provano a introdurre divieti simili: non si capisce come le aziende dovrebbero verificare l’età reale degli utenti – e in questo modo, le restrizioni diventano facilissime da aggirare – ma non sono previste neppure sanzioni per chi non rispetta la legge. Il 21 luglio, il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’utilizzo delle principali piattaforme ai più giovani, rendendo la Francia il primo Paese dell’Unione europea ad adottare una misura di questo tipo. 🔗 Leggi su Open.online

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