Il parlamento francese ha approvato una legge che impedisce ai minori di 15 anni di accedere ai social media. È la prima volta in Europa che viene introdotta una restrizione di questo tipo, bloccando l’uso di piattaforme come TikTok, Instagram e Snapchat per questa fascia di età. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Il parlamento in Francia ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, diventando così il primo Paese dell’Ue a proibire ai bambini l’utilizzo di app come TikTok, Instagram o Snapchat. La misura era stata promossa dal presidente Emmanuel Macron, che ha presentato il divieto come una riforma chiave del suo ultimo mandato e si è impegnato a renderlo operativo entro settembre. “La Francia è all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la protezione dei nostri bambini e adolescenti”, ha affermato Macron in un video pubblicato sui social media, salutando la norma come “un importante passo avanti”. “Ora il... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Francia vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni: è il primo Paese in Europa

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Francia vieta ai minori di quindici anni l'accesso ai social media: attesa per il Senato

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#Francia Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social e l'uso agli under 15. In Europa è la prima assoluta. Obiettivo: tutelare la salute di bambini e adolescenti. Prevista a settembre l’entrata in vigore. Macron: Grande risult x.com

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