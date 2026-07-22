La Francia vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni | è il primo Paese in Europa

Da tpi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parlamento francese ha approvato una legge che impedisce ai minori di 15 anni di accedere ai social media. È la prima volta in Europa che viene introdotta una restrizione di questo tipo, bloccando l’uso di piattaforme come TikTok, Instagram e Snapchat per questa fascia di età. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

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Il parlamento in Francia ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, diventando così il primo Paese dell’Ue a proibire ai bambini l’utilizzo di app come TikTok, Instagram o Snapchat. La misura era stata promossa dal presidente Emmanuel Macron, che ha presentato il divieto come una riforma chiave del suo ultimo mandato e si è impegnato a renderlo operativo entro settembre. “La Francia è all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la protezione dei nostri bambini e adolescenti”, ha affermato Macron in un video pubblicato sui social media, salutando la norma come “un importante passo avanti”. “Ora il... 🔗 Leggi su Tpi.it

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