la francia vieta i social media ai minori di 15 anni

La Francia ha deciso di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni. La nuova normativa entra in vigore dopo che anche l’Australia ha adottato restrizioni simili. La misura riguarda l’accesso alle piattaforme di social networking per i ragazzi sotto questa età, con l’obiettivo di limitare l’uso eccessivo tra i giovani. La decisione segue un trend di governi che cercano di regolamentare l’utilizzo dei social media tra i minori.

E dopo l’Australia, venne il turno della Francia. Sempre più governi in giro per il mondo sembrano voler affrontare con misure draconiane il problema legato alla dipendenza dei giovani dai socia network. Ieri, infatti, il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il veto francese. Il traguardo raggiunto ieri arriva al termine di un percorso parlamentare tutt’altro che lineare. Macron aveva infatti chiesto l’attivazione di una procedura accelerata, con una sola lettura anziché due in ciascuna camera, affinché il provvedimento potesse entrare in vigore a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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La Francia vieta i social ai minori di 15 anni: cosa cambia davvero

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