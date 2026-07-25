Volley serie B1 femminile La Libertas si rinforza al centro | ingaggiata Rizzo ex Vibo Valentia
La Libertas Volley Forlì ha annunciato l’ingaggio di Benedetta Rizzo, centrale nata nel 1994 e originaria di Lughese. La giocatrice, ex Vibo Valentia, si unisce alla squadra in vista delle prossime partite di serie B1 femminile. L’acquisto rafforza il reparto centrale della formazione, che punta a migliorare le prestazioni stagionali. La società ha confermato l’arrivo della atleta senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.
La Libertas Volley Forlì alza il muro con Benedetta ‘Bibi’ Rizzo. Gran colpo del club di viale della Libertà, che si assicura i servigi della forte centrale lughese classe ’94. La sua è una carriera ricca di successi: svezzata nel settore giovanile della Involley Lugo, con cui ha festeggiato il salto in B2, nel 2019 passa alla Clai Imola in B1, inaugurando un lustro di campionati di vertice sublimato dalla storica promozione in A2 delle santernine guidate da Nello Caliendo. Nelle ultime due stagioni Rizzo ha militato tra le fila della Tonno Callipo Vibo Valentia, arricchendo il proprio palmares personale con altri due campionati vinti, valsi l’ascesa delle calabresi dalla B2 alla nuova A3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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