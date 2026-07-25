Volley serie B1 femminile La Libertas si rinforza al centro | ingaggiata Rizzo ex Vibo Valentia

Notizia in breve

La Libertas Volley Forlì ha annunciato l’ingaggio di Benedetta Rizzo, centrale nata nel 1994 e originaria di Lughese. La giocatrice, ex Vibo Valentia, si unisce alla squadra in vista delle prossime partite di serie B1 femminile. L’acquisto rafforza il reparto centrale della formazione, che punta a migliorare le prestazioni stagionali. La società ha confermato l’arrivo della atleta senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.