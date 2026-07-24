volley b1 femminile riccione si rinforza con elena missiroli

La squadra di volley femminile di Riccione ha annunciato l’ingaggio di Elena Missiroli. La società prosegue nel mercato per rafforzare la formazione in vista del campionato di B1. Dopo il ripescaggio in questa categoria, l’obiettivo è allestire una rosa competitiva. La trattativa con l’atleta, attiva già da alcune settimane, si è conclusa con l’accordo ufficiale. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sulla durata dell’accordo è stato diffuso.

Dopo la notizia di svolta dell’estate arrivata a inizio settimana, vale a dire il ripescaggio in B1, ecco che la Lasersoft prosegue col mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra e presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con un gruppo competitivo e di buon livello. In casa Riccione è arrivata Elena Missiroli, schiacciatrice classe 2003 nativa di Ravenna (nella foto). Per lei, dopo le giovanili, ecco gli impegni con Csi Clai Imola, Angelini Cesena, Teodora Ravenna e Fenix Energia Faenza. "Tra ricezione, difesa e attacchi – scrive la società in una nota – siamo sicuri che saprà farsi sentire su ogni pallone, pronta a lottare punto dopo punto insieme alla squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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