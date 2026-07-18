La Libertas Volley Forlì ha confermato Nui Calisesi come libero per la prossima stagione. La giocatrice, nata nel 1999 e originaria di Cesena, continuerà a ricoprire il ruolo in squadra. La decisione è stata ufficializzata dalla società, che ha scelto di mantenere l’atleta nel roster. La conferma arriva in un momento in cui si discute di rafforzare la composizione della squadra in vista delle competizioni future.

La Libertas Volley Forlì vota la fiducia al ministro della difesa. Sarà ancora Nui Calisesi (foto), infatti, libero cesenate classe ’99, a guidare la seconda linea biancoblù. "Tenace, combattiva e sempre presente in difesa e in ricezione – recita la nota del club di viale della Libertà –, Calisesi si è confermata giocatrice di livello e solido punto di riferimento nei momenti clou delle partite e della stagione". La conferma di Calisesi s’inserisce in un progetto di rilancio della Libertas, che ambisce a un campionato più tranquillo dopo anni di rincorse e sofferenza. "Sono molto felice di poter indossare ancora la maglia della Libertas, a Forlì mi sono sentita subito a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley b1 femminile. La Libertas Forlì conferma il libero. Nui Calisesi: "Alziamo l’asticella»

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