L’Italia di volley è eliminata in semifinale della Nations League dopo aver perso 3-2 contro il Brasile. La squadra italiana, guidata dall’allenatore Velasco, aveva ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro edizioni del torneo. La partita è stata combattuta, con il team brasiliano che ha prevalso nel quinto set. L’Italia esce dal torneo senza passare alla finale.

Dopo tre vittorie nelle ultime quattro competizioni del torneo: le azzurre di Velasco escono contro il Brasile una semifinale senza esclusione di colpi Dopo due estati lastricate di successi l’Italia deve ingionicchiarsi. Le invincibili azzurre capaci di conquistare un oro olimpico (2024) e uno mondiale (2025) oltre a dueNations League(2024 e 2025) perdono la semifinale dela Nations League,un torneo in cui hanno trionfato tre volte nelle ultime quattro edizioni. Il Brasile s’impone 3-2 dopo un interminabile partitatra le prime due formazioni del ranking mondiale. A Velasco non basta la staffetta Antropova-Egonu per girare l’inerzia della partita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Volley, l’Italia è fuori in semifinale di Nations League: il Brasile batte le azzurre 3-2

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OGGI TORNANO IN CAMPO GLI AZZURRI! Prosegue la Week 3 di Volleyball Nations League e oggi l'Italia è attesa da un'altra sfida importante. Ore 12:20 (italiane) Italia Argentina #CEV #VNL #volley #volleyball #pallavolo #VNL2026 #ItalVoll x.com

Son qua per ricordarvi che la vittoria dei mondiali dell’Italia nel 2006 è entrata a far parte della storia reddit

Italia-Brasile rivivi la diretta semifinale Nations League: Velasco ko al tie-break? ?S?G??? ???u001f??` {???t???L4?V????2h?6?v?T?f?ru000b? ?g??n?U???Zu0019f93??L??u001a#?W#L&?O u0011????u0014C7??`F,v?0??}??u001bo???u0015??u0002??f?V?8??%?|?A&>??Rfu0003^?u001du001au0001??????jqx?g?? ... corrieredellosport.it

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