LIVE Italia-Brasile 2-3 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre abdicano dopo due trionfi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Nervini top-scorer azzurra con 16 punti. Questo la dice lunga sulle difficoltà incontrate da Antropova ed Egonu. 12.29 Domani le azzurre, alle 9.30, affronteranno la perdente della semifinale tra Cina e Turchia. 12.28 Nonostante tutto, l’Italia ha avuto il punto del vantaggio prima sul 9-9 e poi sul 10-10. Prima Antropova e poi Sylla non hanno sfruttato l’occasione: quello era il treno decisivo. 12.27 Il Brasile ha avuto il merito di annullare le due opposte azzurre: prima Antropova e poi Egonu hanno veramente fatto una fatica enorme, non riuscendo mai a trovare continuità in attacco. 12.26 Ha vinto la squadra che aveva più fame. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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Italia-Brasile diretta semifinale Nations League femminile: segui la sfida oggi LIVE? ?S?G??? ???u001f??` {???t???L4?V????2h?6?v?T?f?ru000b? ?g??n?U???Zu0019f93??L??u001a#?W#L&?O u0011????u0014C7??`F,v?0??}??u001bo???u0015??u0002??f?V?8??%?|?A&>??Rfu0003^?u001du001au0001??????jqx?g?? ... corrieredellosport.it

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