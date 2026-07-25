LIVE Italia-Brasile 2-3 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre abdicano dopo due trionfi

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia perde 2-3 contro il Brasile nella Nations League femminile di volley 2026. Nervini è la miglior realizzatrice con 16 punti, mentre le compagne Antropova ed Egonu faticano a incidere. La squadra azzurra, dopo due vittorie consecutive, subisce una battuta d’arresto. La partita si è conclusa con il Brasile che conquista il set decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Nervini top-scorer azzurra con 16 punti. Questo la dice lunga sulle difficoltà incontrate da Antropova ed Egonu. 12.29 Domani le azzurre, alle 9.30, affronteranno la perdente della semifinale tra Cina e Turchia. 12.28 Nonostante tutto, l’Italia ha avuto il punto del vantaggio prima sul 9-9 e poi sul 10-10. Prima Antropova e poi Sylla non hanno sfruttato l’occasione: quello era il treno decisivo. 12.27 Il Brasile ha avuto il merito di annullare le due opposte azzurre: prima Antropova e poi Egonu hanno veramente fatto una fatica enorme, non riuscendo mai a trovare continuità in attacco. 12.26 Ha vinto la squadra che aveva più fame. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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