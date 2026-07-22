LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Orange tra le azzurre e la semifinale

La squadra italiana di volley femminile, guidata dall’allenatore Felix Koslowski, ha un organico noto anche al pubblico italiano. La partita contro le Orange si disputa nell’ambito della Nations League 2026 e può portare alla semifinale. La presentazione della Final Eight è stata aggiornata alle 9.52, con le convocate italiane già annunciate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia 9.52: La squadra di Felix Koslowski può contare su un organico ricco di qualità e ben conosciuto anche dal pubblico italiano. Il principale punto di riferimento è la capitana Nika Daalderop, affiancata dalle schiacciatrici Marrit Jasper e Jolien Knollema, mentre il terminale offensivo più pericoloso è l’opposta Elles Dambrink, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia di Chieri. Grande solidità anche al centro con Eline Timmerman, Indy Baijens, Juliet Lohuis e Britte Stuut, mentre in regia si alternano Sarah van Aalen e Britt Bongaerts, due palleggiatrici esperte e capaci di imprimere ritmo al gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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