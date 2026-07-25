volley le quote di italia brasile semifinale di nations league

Le quote per la semifinale di Nations League di volley indicano che Italia e Brasile sono le squadre ancora in corsa, mentre Cina e Turchia si contendono l'altro posto in finale. La partita si svolgerà tra le quattro nazionali rimaste, con le due vincenti che accederanno alla fase successiva del torneo. Le scommesse sono aperte e le quote variano in base alle piattaforme di gioco.

Sono rimaste solo in quattro. Da un lato Italia e Brasile, dall'altra le padrone di casa della Cina e la Turchia, a giocarsi i due posti in finale di Nations League. Le azzurre di Julio Velasco sono campioni uscenti della manifestazioni e ora lottano per la riconferma in una grande classica della pallavolo. Scopriamo allora le quote di Italia-Brasile di volley, in programma sabato 25 luglio alle 10 a Macao (Cina). Italia e Brasile si sono già incrociate in questa edizione della Nations League, nella fase a gironi. A vincere è stata la Seleçao con un 3-2 che ha posto fine alla striscia vincente in match ufficiali di capitan Danesi e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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