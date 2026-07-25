volley le quote di italia brasile semifinale di nations league femminile

Le semifinali di Nations League femminile vedono in campo Italia contro Brasile e Cina contro Turchia. Sono rimaste in quattro le squadre che si contendono l'accesso alla finale. La partita tra Italia e Brasile rappresenta uno degli incontri decisivi per la qualificazione. Le quote delle scommesse sono state pubblicate e mostrano le previsioni degli esperti per questa fase della competizione.

Sono rimaste solo in quattro. Da un lato Italia e Brasile, dall'altra le padrone di casa della Cina e la Turchia, a giocarsi i due posti in finale di Nations League. Le azzurre di Julio Velasco sono campioni uscenti della manifestazioni e ora lottano per la riconferma in una grande classica della pallavolo. Scopriamo allora le quote di Italia-Brasile di volley, in programma sabato 25 luglio alle 10 a Macao (Cina). Italia e Brasile si sono già incrociate in questa edizione della Nations League, nella fase a gironi. A vincere è stata la Seleçao con un 3-2 che ha posto fine alla striscia vincente in match ufficiali di capitan Danesi e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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