Su che canale vedere Italia-Brasile in tv Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale e streaming
Domani alle 10.00 italiane si gioca la semifinale Italia-Brasile di Nations League femminile di volley, all’East Asian Games Dome di Macao. La partita sarà visibile in diretta streaming e su canali sportivi nazionali. Le azzurre di Julio Velasco cercano la finale contro le brasiliane, che hanno già superato le fasi precedenti. La sfida si svolge senza pubblico presente.
Sarà Italia-Brasile la prima semifinale della Nations League di volley femminile. La sfida si disputerà domani, sabato 25 luglio alle ore 10.00 italiane, all’East Asian Games Dome di Macao: le azzurre di Julio Velasco cercano il pass per l’ultimo atto contro le verdeoro. La vincente di Italia-Brasile affronterà in finale la vincente di Cina-Turchia, prevista alle ore 13.30, mentre le due perdenti si giocheranno il gradino più basso del podio. La finale per il terzo posto si giocherà domenica 26 luglio alle 9.30, mentre la finalissima si disputerà alle ore 13.30. La prima semifinale della Nations League di volley femminile, Italia-Brasile... 🔗 Leggi su Oasport.it
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