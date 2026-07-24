Su che canale vedere Italia-Brasile in tv Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale e streaming

Notizia in breve

Domani alle 10.00 italiane si gioca la semifinale Italia-Brasile di Nations League femminile di volley, all’East Asian Games Dome di Macao. La partita sarà visibile in diretta streaming e su canali sportivi nazionali. Le azzurre di Julio Velasco cercano la finale contro le brasiliane, che hanno già superato le fasi precedenti. La sfida si svolge senza pubblico presente.