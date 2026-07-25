L’Italia è stata eliminata dalla semifinale della Nations League femminile di volley, perdendo contro il Brasile in cinque set (21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12). La squadra italiana ha subito difficoltà, in particolare per le giocatrici Antropova ed Egonu. La partita si è conclusa con la vittoria del Brasile, che accederà alla finale della competizione. L’Italia interrompe così la sua serie di successi consecutivi nel torneo internazionale.

L’Italia è stata sconfitta dal Brasile per 3-2 (21-25; 25-21; 26-24; 21-25; 15-12) nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile e deve accantonare il sogno di conquistare la competizione internazionale itinerante per la terza volta consecutiva. Dopo i trionfi conseguiti nelle ultime due edizioni, che avevano fatto da preludio all’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al trionfo ai Mondiali 2025, le ragazze del CT Julio Velasco devono abdicare, cedendo alle eterne rivali in un rovente testa a testa durato più di due ore. Dopo aver sconfitto le verdeoro nella finale di dodici mesi fa e nella semifinale degli ultimi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia frena la sua corsa: Brasile in finale di Nations League. Difficoltà per Antropova ed Egonu

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