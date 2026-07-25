LIVE Italia-Brasile 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu entra al posto di Antropova
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Tre difese mostruose dell’Italia su Ana Cristina, Sylla indemoniata! Poi lungo il primo tempo di Luzia. 3-4 Parallela di Nervini. 2-4 Mani fuori di Ana Cristina. 2-3 Lunga la battuta di Bergmann. 1-3 Attacco profondo di una scatenata Bergmann. 1-2 Difesa ancora Egonu, poi muro di Danesi su Rosamaria. 0-2 Diagonale vincente di Bergmann. Non funziona la ricezione azzurra. 0-1 Si parte con uno scambio lungo. Difeso il diagonale di Egonu, poi ancora mani fuori di Bergmann. 11.03 Egonu parte titolare nel terzo set al posto di Antropova. 11.02 5 muri a testa per le due squadre, 3 ace per le azzurre e 1 per le sudamericane. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
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