LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova in tilt 9-12
L’Italia conduce 1-0 nel primo set contro il Brasile nella Nations League femminile di volley 2026. Durante il match, Antropova ha commesso alcuni errori, portando il punteggio a 9-12. La difesa di Nervini e i tentativi di Sylla sono stati efficaci, mentre Egonu ha messo a segno alcuni punti con mani fuori e diagonali. Nervini ha avuto una ricezione difficile, ma Egonu ha comunque realizzato un punto con un diagonale largo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-17 Difesa di Nervini e mani fuori di Sylla. 13-17 Mani fuori di Egonu. 12-17 Brutta ricezione di Nervini, largo il diagonale di Egonu. Set che sembra ormai compromesso. 12-16 Difeso l’attacco di Nervini, Ana Cristina inesorabile. Le azzurre stanno incontrando difficoltà in ricezione. 12-15 In rete la battuta di Antropova. Egonu dentro per il doppio cambio. 12-14 Ace di Antropova. Sembra stia entrando in partita. Time-out Brasile. 11-14 Mani fuori di Antropova. 10-14 Mani fuori di Rosamaria. 10-13 Si sblocca Antropova in diagonale. Velasco sta continuando a darle fiducia. Entra Meli per Danesi. 9-13 Ennesimo attacco di Antropova difeso e contrattacco di Bergmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
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Semifinale - Volleyball Nations League Italia 1 Brasile 0 1° Set Live: 25 - 21 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA facebook
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