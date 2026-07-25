LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova in tilt 9-12

Notizia in breve

L’Italia conduce 1-0 nel primo set contro il Brasile nella Nations League femminile di volley 2026. Durante il match, Antropova ha commesso alcuni errori, portando il punteggio a 9-12. La difesa di Nervini e i tentativi di Sylla sono stati efficaci, mentre Egonu ha messo a segno alcuni punti con mani fuori e diagonali. Nervini ha avuto una ricezione difficile, ma Egonu ha comunque realizzato un punto con un diagonale largo.