La Turchia ha battuto la Cina 3-0 nella semifinale della Nations League femminile e si è qualificata per la finale. La squadra si prepara ora ad affrontare il Brasile, che ha superato l’Italia nello stesso turno. La partita si è conclusa con set a 25-21, 25-18 e 25-20. La nazionale turca ha mostrato una prestazione convincente e si avvicina alla finale del torneo.

La Turchia ha sconfitto la Cina con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-18; 25-20) nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile e si è così qualificata all’atto conclusivo, dove se la dovrà vedere contro il Brasile, che in mattinata aveva avuto la meglio sull ‘Italia. Le azzurre incroceranno dunque le padrone di casa a Macao nel confronto che metterà in palio il terzo posto, poi le ragazze di coach Daniele Santarelli sfideranno la formazione di Zè Roberto per il titolo. Le vice campionesse del mondo hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia contro il sodalizio asiatico, che aveva sorpreso gli USA nei quarti di finale e che oggi ha provato a tenere testa alle lanciatissime anatoliche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, la Turchia di Santarelli domina e vola in finale di Nations League. Vargas su di giri, l’Italia sfiderà la Cina

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