La Turchia rimonta il Canada e va in semifinale di Nations League di volley Guidetti batte Santarelli Vargas spaziale

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Turchia ha battuto il Canada per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League femminile di volley 2026. La partita si è conclusa con i punteggi di 22-25, 25-21, 25-20 e 25-17. La squadra turca affronterà in semifinale la vincente tra Stati Uniti e Cina. La sfida ha visto un recupero nel secondo set e un successo finale nel quarto, portando la Turchia alla fase successiva del torneo.

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La Turchia ha sconfitto il Canada per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-17) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, dove se la vedrà contro la vincente del confronto tra USA e Cina. Le vice campionesse del mondo hanno avuto la meglio su una delle grandi rivelazioni dell’ultimo biennio, capace di sorprendere agli ultimi Mondiali e nell’edizione in corso della massima competizione internazionale itinerante. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti sono partite a razzo, hanno prevalso nel primo set, operando uno strappo nella fase centrale e mettendo in seria difficoltà la compagine anatolica. Il sestetto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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