La Turchia ha battuto il Canada per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League femminile di volley 2026. La partita si è conclusa con i punteggi di 22-25, 25-21, 25-20 e 25-17. La squadra turca affronterà in semifinale la vincente tra Stati Uniti e Cina. La sfida ha visto un recupero nel secondo set e un successo finale nel quarto, portando la Turchia alla fase successiva del torneo.

La Turchia ha sconfitto il Canada per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-17) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, dove se la vedrà contro la vincente del confronto tra USA e Cina. Le vice campionesse del mondo hanno avuto la meglio su una delle grandi rivelazioni dell’ultimo biennio, capace di sorprendere agli ultimi Mondiali e nell’edizione in corso della massima competizione internazionale itinerante. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti sono partite a razzo, hanno prevalso nel primo set, operando uno strappo nella fase centrale e mettendo in seria difficoltà la compagine anatolica. Il sestetto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Turchia rimonta il Canada e va in semifinale di Nations League di volley. Guidetti batte Santarelli, Vargas spaziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Galles-Bosnia 3-5 (d.c.r.): gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Canada 3-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: Velasco batte Guidetti, rimonta da primo posto per le azzurre!L’Italia ha vinto 3-2 contro il Canada nella partita di Nations League femminile di volley, dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale.

Santarelli sfida Guidetti, poi il classico USA-Cina: a Macao si assegnano gli altri due posti nelle semifinali di Nations LeagueNella giornata a Macao, l’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 e si è qualificata per le semifinali della Volleyball Nations League.

Temi più discussi: Pallavolo VNL M – Impresa in rimonta della Turchia, che si avvicina alle Finals; Calendario Nations League volley 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’Italia; Nations League 2026 di volley su DAZN, gli Azzurri accedono alla fase finale: dove vedere in diretta streaming; Volleyball Nations League 2026: gli accoppiamenti delle Finals dopo la week 3, ecco il cammino dell'Italia • Pallavolo femminile.

La Turchia rimonta il Canada e va in semifinale di Nations League di volley. Santarelli batte Guidetti, Vargas spazialeLa Turchia ha sconfitto il Canada per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-17) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, ... oasport.it

Calendario Nations League volley 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’ItaliaSi è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile: dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si ... oasport.it