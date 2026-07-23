La Turchia rimonta il Canada e va in semifinale di Nations League di volley Santarelli batte Guidetti Vargas spaziale
La Turchia ha vinto contro il Canada con un punteggio di 3-1 e si è qualificata per le semifinali della Nations League femminile 2026. La partita si è conclusa con i set 22-25, 25-21, 25-20 e 25-17. La squadra avrà come avversaria nella fase successiva la vincente tra gli Stati Uniti e la Cina.
La Turchia ha sconfitto il Canada per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-17) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, dove se la vedrà contro la vincente del confronto tra USA e Cina. Le vice campionesse del mondo hanno avuto la meglio su una delle grandi rivelazioni dell’ultimo biennio, capace di sorprendere agli ultimi Mondiali e nell’edizione in corso della massima competizione internazionale itinerante. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti sono partite a razzo, hanno prevalso nel primo set, operando uno strappo nella fase centrale e mettendo in seria difficoltà la compagine anatolica. Il sestetto... 🔗 Leggi su Oasport.it
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