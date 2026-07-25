Volkswagen ha registrato un calo dell’utile netto nel secondo trimestre, segnando un peggioramento rispetto ai periodi precedenti. La casa automobilistica sta considerando una valutazione fino a 100 miliardi di euro. La crisi aziendale continua a influenzare i risultati finanziari, senza segnali di ripresa immediata.

La crisi non si arresta. Anzi. Volkswagen ha annunciato che il suo utile netto è crollato nel secondo trimestre, proprio mentre la casa automobilistica, che sta valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo, si trova a fronteggiare il calo delle vendite in Cina. L'utile netto per i tre mesi fino alla fine di giugno si è attestato a 1,54 miliardi di euro, ha dichiarato il gruppo che comprende 10 marchi, con un calo del 32,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I profitti dell'azienda sono diminuito rispetto ai 2,29 miliardi di euro del secondo trimestre del 2025, quando erano già calati del 36% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Volkswagen, la crisi è inarrestabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volkswagen sta FALLENDO La verità è un'altra

Notizie e thread social correlati

Perché la crisi di Volkswagen è la crisi dell’EuropaLa crisi di Volkswagen rappresenta anche un problema per l’intera Europa, non solo un problema aziendale.

Leggi anche: Perché la crisi di Volkswagen continua

Temi più discussi: Crisi Volkswagen: perché i problemi della Germania riguardano anche l'Italia | Quattroruote.it; La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera; Lamborghini e Ducati in vendita e la crisi Volkswagen: perché i sindacati temono l'addio al gigante tedesco; Crisi dell’auto, non è solo Volkswagen: in calo 14 dei primi 20 costruttori mondiali. Già persi 1,1 milioni di veicoli.

#Volkswagen in crisi, Berlino apre ai cinesi: possono comprare le fabbriche di auto tedesche. Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, però, non è una questione che deve decidere la politica, ma una scelta che spetta alle imprese, anche se definisce qu x.com

Stellantis è davvero in crisi? Eppure piazza 3 modelli nella Top 10 delle auto più vendute in Europa nel 2026. reddit

Tutti parlano della crisi Volkswagen, ma l'ultima semestrale racconta un quadro più complesso - VIDEOInteressanti segnali emergono dalle divisioni che raggruppano i principali marchi. Il Core Brand Group, ossia l'insieme dei marchi di massa come Volkswagen, Skoda e Seat, ha visto un incremento dei ... quattroruote.it

Volkswagen: cosa c’è dietro la crisi dell’auto del popoloIl colosso tedesco frena a causa di calo delle vendite, passaggio all’elettrico, concorrenza cinese e dazi Usa ... tg.la7.it