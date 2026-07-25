Volkswagen la crisi è inarrestabile

Da liberoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volkswagen ha registrato un calo dell’utile netto nel secondo trimestre, segnando un peggioramento rispetto ai periodi precedenti. La casa automobilistica sta considerando una valutazione fino a 100 miliardi di euro. La crisi aziendale continua a influenzare i risultati finanziari, senza segnali di ripresa immediata.

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La crisi non si arresta. Anzi. Volkswagen ha annunciato che il suo utile netto è crollato nel secondo trimestre, proprio mentre la casa automobilistica, che sta valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo, si trova a fronteggiare il calo delle vendite in Cina. L'utile netto per i tre mesi fino alla fine di giugno si è attestato a 1,54 miliardi di euro, ha dichiarato il gruppo che comprende 10 marchi, con un calo del 32,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I profitti dell'azienda sono diminuito rispetto ai 2,29 miliardi di euro del secondo trimestre del 2025, quando erano già calati del 36% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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