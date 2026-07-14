Perché la crisi di Volkswagen continua
Volkswagen ridurrà la produzione di veicoli, dimezzando i modelli disponibili. La decisione indica che il piano di riduzione dei costi avviato nel 2023 non ha prodotto i risultati attesi. La casa automobilistica continuerà a limitare la gamma di modelli per contenere le spese, in risposta alle difficoltà finanziarie. La strategia di contenimento dei costi resta al centro delle misure per affrontare la crisi in corso.
Volkswagen dimezzerà i modelli di auto che produce: è un segnale che il grande piano di riduzione dei costi avviato nel 2023 per risollevare l’azienda non ha dato i risultati sperati, e che anzi servono ancora sforzi per ridurre i costi. Volkswagen, che è uno dei più grandi gruppi automobilistici del mondo, è in declino da tempo, ma negli ultimi anni la crisi si è fatta più acuta. Volkswagen non sta perdendo soldi, per ora, ma ha un modello di business sempre meno profittevole. Sebbene nel 2025 abbia chiuso comunque con 6,9 miliardi di euro di profitti, questi erano in calo del 44 per cento rispetto ai 12,4 del 2024, e sono la metà esatta di quanto erano nel 2019. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Il caso Volkswagen e la competitività europea
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