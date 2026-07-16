Perché la crisi di Volkswagen è la crisi dell’Europa

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La crisi di Volkswagen rappresenta anche un problema per l’intera Europa, non solo un problema aziendale. La casa automobilistica tedesca, simbolo del settore, sta affrontando una fase difficile che mette in discussione un modello considerato fino a ora stabile. La situazione non riguarda solo la società, ma riflette le vulnerabilità di un sistema industriale che sembrava inattaccabile.

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Roma, 17 luglio 2026 – La crisi della Volswagen non è solo la crisi della Volkswagen. E’ la crisi di un modello, e non solo industriale, che sembrava inscalfibile. Un modello che non è stato in grado di capire (e in parte non ha potuto capire) che il vento stava cambiando. Pagando a caro prezzo l’”immobilismo” nella convinzione che “se si è sempre fatto così, perché cambiare?”. La crisi di Volswagen è la crisi dell’Europa. https:www.quotidiano.netvideoesterivolkswagen-sciopero-in-germania-contro-tagli-e-crisi-dellauto-ca4xgr14 Sì perché la crisi del colosso automobilistico tedesco racchiude in sè (se non tutti, molti) gli elementi della crisi del Vecchio Continente che si sente ancora “grande” ma che conta sempre meno a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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