Perché la crisi di Volkswagen è la crisi dell’Europa

Roma, 17 luglio 2026 – La crisi della Volswagen non è solo la crisi della Volkswagen. E’ la crisi di un modello, e non solo industriale, che sembrava inscalfibile. Un modello che non è stato in grado di capire (e in parte non ha potuto capire) che il vento stava cambiando. Pagando a caro prezzo l’”immobilismo” nella convinzione che “se si è sempre fatto così, perché cambiare?”. La crisi di Volswagen è la crisi dell’Europa. https:www.quotidiano.netvideoesterivolkswagen-sciopero-in-germania-contro-tagli-e-crisi-dellauto-ca4xgr14 Sì perché la crisi del colosso automobilistico tedesco racchiude in sè (se non tutti, molti) gli elementi della crisi del Vecchio Continente che si sente ancora “grande” ma che conta sempre meno a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il caso Volkswagen e la competitività europea

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