Una porta tra Suzuki e Vicario si è aperta nel ruolo di portiere, con entrambe le squadre che valutano le opzioni. Contestualmente, Diomande si avvicina al trasferimento al Real Madrid, riaprendo la possibilità di un acquisto. La corsa per il posto di portiere in casa Juventus coinvolge anche il portiere di riserva, mentre l'Aston Villa ha confermato di non voler scendere sotto i 12 milioni di euro per il portiere argentino, che si allontana dalla squadra.

Una porta per due. La corsa al post Michele Di Gregorio in casa Juventus si sta trasformando in uno sprint. Un po' per scelta, un po' per necessità, visto che l'Aston Villa non abbassa il muro da 12 milioni per il "Dibu" Martinez, sempre più lontano da Torino. Da una parte c'è Guglielmo Vicario: italiano, nel giro della Nazionale (vice Donnarumma) e perfettamente in linea con la storia e la tradizione della Juve. Dall'altra c'è Zion Suzuki, un profilo fresco, innovativo e decisamente lontano dai canoni tradizionali: dovesse spuntarla lui, sarebbe il primo portiere nipponico della storia del club., L’ad Giovanni Carnevali e il suo braccio destro Ricky Massara si giocano molto più di una scommessa, per Suzuki servono almeno 30 milioni di euro per strapparlo al Parma. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Volata a due per la porta tra Suzuki e Vicario. Diomande verso il Real riapre la pista Brahim Diaz

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